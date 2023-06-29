«Минеральная вода, каменоломни Грозного, болота»: Геолог сообщил, чем богата московская земля

«Основное богатство Москвы – это подземные воды. Пресные артезианские питьевые воды, коих достаточно большие ресурсы. Используются очень активно как в Подмосковье, так и в Новой Москве, в центральной части столицы. Здесь есть несколько небольших месторождений минеральных вод – их используют в бальнеологических целях – санатории, бассейны с морской водой. На Волгоградском проспекте есть бассейн с так называемой морской водой. На самом деле это минеральная вода, добываемая с километровой глубины. Она идентична по составу морской воде. Соляные воды добываются для технических нужд – в основном, ТЭЦ, и используются для чистки котлов», – отметил он.



В черте столицы имеются 11 месторождений строительных материалов, однако в последнее время активная добыча ресурсов на их территории не ведется, сообщил Егоров.

«Есть в Москве несколько месторождений строительных материалов – пески, кирпичное сырье, песчано-гравийный материал, но они в настоящее время не используются. Они находятся ближе к Зеленограду, в ТиНАО. Когда-то они эксплуатировались, но в последние десятилетия там ничего не происходит. В столице не много месторождений строительных материалов – 11 штук. Мы периодически их объезжаем и следим, что там происходит. Не видели, чтобы там кто-то что-то добывал. Здесь другие ценности», – сказал собеседник.

В советские годы разрабатывали московские торфяные болота, однако сегодня от этой идеи решено отказаться ради сохранения местных ландшафтов.

«Достаточно много торфяных болот, в советские годы активно велись торфоразработки, добывали торф. Сейчас этого не происходит. Сегодня больше ценна сама земля для строительства и сохранения естественных и приятных ландшафтов. Не хочется, чтобы в столице работали какие-то карьеры. Торф – источник энергии, а у нас с этим все хорошо», - заявил специалист.

Московская область особенно богата известняком – этот материал добывался еще при Иване Грозном, и с тех пор даже сохранились подземные каменоломни, продолжил Егоров.

«По Подмосковью из полезных ископаемых можно выделить известняки – как строительные материалы они добывались еще в районе Пахры в Домодедовском районе для строительства белокаменной Москвы при Иване Грозном. Там даже остались подземные каменоломни, которые спелеологи время от времени исследуют», – рассказал геолог.