«Минеральная вода, каменоломни Грозного, болота»: Геолог сообщил, чем богата московская земля
Главный геолог ГПБУ «Мосэкономониторинг» Фёдор Егоров в интервью НСН рассказал о подземных богатствах Москвы и Подмосковья.
Древние моря предопределили спокойную геологию Московского региона, не оставив здесь крупных месторождений, но недра богаты артезианскими источниками, торфом и строительными материалами. Главный геолог ГПБУ «Мосэкономониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Федор Егоров рассказал в интервью НСН, какие из них используются сейчас и как.
«Москва находится в центре Восточно-Европейской платформы. Здесь нет каких-то крупных разломов, гор, вулканов. Геология спокойная, в те времена, когда под нами было море (от 400 до 100 миллионов лет назад) образовалась километровая толща осадочных пород. Известняки, глина и пески накапливались и погружались вглубь. А в морских условиях, как известно, экзотические полезные ископаемые не образуются. Месторождения чаще образуются там, где есть горы. Из мантии поднимаются флюиды, содержащие интересные элементы, тектонические движения поднимают глубокие пласты на поверхность. А здесь все спокойно», – сообщил Егоров.
Геолог назвал подземные воды главным богатством недр столицы. Их используют и в Новой Москве, и в Подмосковье, и даже в центре города.
«Основное богатство Москвы – это подземные воды. Пресные артезианские питьевые воды, коих достаточно большие ресурсы. Используются очень активно как в Подмосковье, так и в Новой Москве, в центральной части столицы. Здесь есть несколько небольших месторождений минеральных вод – их используют в бальнеологических целях – санатории, бассейны с морской водой. На Волгоградском проспекте есть бассейн с так называемой морской водой. На самом деле это минеральная вода, добываемая с километровой глубины. Она идентична по составу морской воде. Соляные воды добываются для технических нужд – в основном, ТЭЦ, и используются для чистки котлов», – отметил он.
В черте столицы имеются 11 месторождений строительных материалов, однако в последнее время активная добыча ресурсов на их территории не ведется, сообщил Егоров.
«Есть в Москве несколько месторождений строительных материалов – пески, кирпичное сырье, песчано-гравийный материал, но они в настоящее время не используются. Они находятся ближе к Зеленограду, в ТиНАО. Когда-то они эксплуатировались, но в последние десятилетия там ничего не происходит. В столице не много месторождений строительных материалов – 11 штук. Мы периодически их объезжаем и следим, что там происходит. Не видели, чтобы там кто-то что-то добывал. Здесь другие ценности», – сказал собеседник.
В советские годы разрабатывали московские торфяные болота, однако сегодня от этой идеи решено отказаться ради сохранения местных ландшафтов.
«Достаточно много торфяных болот, в советские годы активно велись торфоразработки, добывали торф. Сейчас этого не происходит. Сегодня больше ценна сама земля для строительства и сохранения естественных и приятных ландшафтов. Не хочется, чтобы в столице работали какие-то карьеры. Торф – источник энергии, а у нас с этим все хорошо», - заявил специалист.
Московская область особенно богата известняком – этот материал добывался еще при Иване Грозном, и с тех пор даже сохранились подземные каменоломни, продолжил Егоров.
«По Подмосковью из полезных ископаемых можно выделить известняки – как строительные материалы они добывались еще в районе Пахры в Домодедовском районе для строительства белокаменной Москвы при Иване Грозном. Там даже остались подземные каменоломни, которые спелеологи время от времени исследуют», – рассказал геолог.
Он назвал уголь и фосфорит в списке имеющихся полезных ископаемых на территории Подмосковья.
«Егорьевский и Воскресенский районы богаты фосфоритом. Используется для минеральных удобрений. Последние десятилетия тоже не ведется добыча. В центральном регионе есть месторождение бурого угля – даже название есть: подмосковный угольный бассейн. Если в Тульской или Калужской области эти угли активно добывались – там и карьеры, и шахты, то особенности геологического строения такие, что угленосные пласты там близко к поверхности. А ближе к Москве они погружаются, и на подступах к городу находятся на глубине приблизительно 300 метров, и добывать уголь в таких условиях тяжело и нерентабельно», – отметил собеседник.
Изучать подземные богатства российской столицы специалистам помогают школьники и студенты – будущие геологи: к стажировкам их привлекает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«К нам при содействии Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы на практику приходят студенты из геологоразведочного института, геофака МГУ, в этом году пришли ребята из Горного института. У нас даже школьники стажируются, ездят с геологами на замеры и обследования – все довольные, им очень интересно. Геологических музеев в Москве несколько – это и геологический музей на Моховой, и минералогический музей имени Ферсмана в Нескучном саду, и в геологоразведочном институте. Даже у нас в геологической службе Мосэкомониторгинга есть маленький музей, где своими силами собрали интересные образцы. А из керна скважин, которые бурились в Москве, мы собрали колонку в масштабе 1:100, она характеризует строение недр из реальных образцов», – подытожил Главный геолог ГПБУ «Мосэкономониторинг» Фёдор Егоров.
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