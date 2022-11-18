Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ в этом году
Технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет проведен до конца 2022 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реконструкции станции «Варшавская» БКЛ.
По его словам, строительство БКЛ завершается. До конца года планируется провести технический пуск на оставшемся участке: северо-восточный, восточный и южный. В итоге кольцо замкнется.
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Общая строительная готовность БКЛ составляет 97%, в том числе завершена проходка 100% тоннелей.
После включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения будет сокращен в несколько раз - до 1,6 минуты, пассажиры смогут без пересадки добираться в десятки районов города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Ввод нового участка БКЛ и открытие в его составе станции «Варшавская» позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 370 тысяч человек, живущих в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники.
Кроме того, примерно на четверть снизится нагрузка на Кольцевую линию, разгрузятся также участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки. Предполагается, что повысится привлекательность поездок на городском транспорте и одновременно снизится нагрузка на Каширское шоссе, проспект Андропова, Варшавское шоссе.
На станции «Варшавская» сейчас завершается монтаж инженерных коммуникаций, устройство фасадов входных павильонов, архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне и благоустройство прилегающей территории.
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