Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ в этом году

Общая строительная готовность БКЛ составляет 97%, в том числе завершена проходка 100% тоннелей.



После включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения будет сокращен в несколько раз - до 1,6 минуты, пассажиры смогут без пересадки добираться в десятки районов города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Ввод нового участка БКЛ и открытие в его составе станции «Варшавская» позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 370 тысяч человек, живущих в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники.

Кроме того, примерно на четверть снизится нагрузка на Кольцевую линию, разгрузятся также участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки. Предполагается, что повысится привлекательность поездок на городском транспорте и одновременно снизится нагрузка на Каширское шоссе, проспект Андропова, Варшавское шоссе.

На станции «Варшавская» сейчас завершается монтаж инженерных коммуникаций, устройство фасадов входных павильонов, архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне и благоустройство прилегающей территории.

