Снегопады придут в столичный регион лишь во второй половине декабря
В ближайшее время снегопадов в Москве не ожидается, поскольку в столичном регионе установилась антициклональная погода. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он отметил, что такая погода – с повышенным давлением, солнцем и отсутствием снега – задержится в столичном регионе до 12 декабря, отмечают Известия.
А ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что температура воздуха в Москве в ночь на 7 декабря опустилась до -8,9 градуса. Это значение оказалось минимальным с начала зимы, уточняет телеканал «360».
Между тем, декабрь 2020 года может оказаться самым светлым и солнечным в истории метеонаблюдений в Москве. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что по прогнозу ожидается 50-55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.
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