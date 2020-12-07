Снегопады придут в столичный регион лишь во второй половине декабря

В ближайшее время снегопадов в Москве не ожидается, поскольку в столичном регионе установилась антициклональная погода. Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он отметил, что такая погода – с повышенным давлением, солнцем и отсутствием снега – задержится в столичном регионе до 12 декабря, отмечают Известия.

А ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что температура воздуха в Москве в ночь на 7 декабря опустилась до -8,9 градуса. Это значение оказалось минимальным с начала зимы, уточняет телеканал «360».