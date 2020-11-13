СМИ: Задержан мэр Томска Иван Кляйн

О причинах задержания пока ничего неизвестно. Нет также официальных сообщений о произошедшем, сообщает РЕН ТВ.

Иван Кляйн стал мэром Томска в 2013 году. До этого он занимал должность генерального директора ОАО «Томское пиво», а также был депутатом томской областной думы, передает РИА ФАН.

