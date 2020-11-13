СМИ: Задержан мэр Томска Иван Кляйн
13 ноября 202007:10
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан правоохранительными органами.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Да, Кляйн задержан», — сообщил он.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru