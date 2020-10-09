СМИ: В столице могут ограничить работу ночных клубов, баров и караоке

В мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве столицы.

Мера связана с неуменьшающимся трафиком в городе.

О закрытии ресторанов речи пока не идет, сообщил собеседник. Власти рассматривают возможность приостановки деятельности именно питейных и ночных заведений, где скапливается большое количество людей.

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По словам источника, по неясны критерии, по которым то или иное заведение должно быть закрыто, так как многие из них работают в смешанном режиме.

Ранее мэр Москвы сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается не у лучшую сторону, передает РЕН ТВ. Из-за этого в городе уже был предпринят ряд ограничительных мер.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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