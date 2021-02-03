СМИ: В Крыму собираются ввести особый правовой режим, чтобы избежать санкций
Российские власти могут создать в Крыму «особые административные районы» (ОАР) для привлечения инвестиций на полуостров. Об этом говорится в проекте закона Минэкономразвития об особом правовом режиме в Крыму и Севастополе, сообщает РБК.
Предполагается, что от санкций Запада инвесторов из российских регионов будет защищать их конфиденциальность.
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В ведомстве полагают, что ОАР привлекут внимание уже попавших под санкции российские компании или тех, кто рискует попасть под ограничения. Конфиденциальность поможет заниматься бизнесом на полуострове без риска оказаться в санкционном списке. Это создаст инвестиционно-привлекательную среду и ускорит социально-экономическое развитие региона.
В документе говорится, что участниками ОАР смогут стать зарегистрированные в любом российском регионе компании, однако они не смогут иметь филиалы и представительства за пределами полуострова, сообщает телеканал «360».
Минимальные капиталовложения должны будут составить 150 миллионов рублей. Инвестиционную декларацию нужно будет предоставлять правительству Крыма и Севастополя.
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