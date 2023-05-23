СМИ: В Брянской области объявлен план «Эдельвейс» для силовиков
План «Эдельвейс» для силовых структур, который подразумевает мобилизацию сил и средств МВД, объявлен в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах области усиливается Росгвардия.
Накануне СМИ сообщили о введении плана «Эдельвейс» в Белгородской области. В понедельник на территорию Грайворонского округа региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, напоминает Ura.ru. Жителей пострадавших районов эвакуировали, в области ввели режим контртеррористической операции, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru