СМИ сообщили об обыске в администрации Дербентского района Дагестана
Обыск и выемку документов проводят в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«В администрации... проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам», – поделился собеседник агентства.
При этом в районной администрации не предоставили комментариев.
«Позже», — заявил пресс-секретарь органа.
Ранее стало известно об обысках в центральном офисе Росавиации. Следственные действия были связаны с уголовным делом о незаконном вывозе 59 отечественных самолетов и вертолетов за рубеж, напоминают Известия.
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- СМИ сообщили об обыске в администрации Дербентского района Дагестана
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