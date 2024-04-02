СМИ сообщили об обыске в администрации Дербентского района Дагестана

Обыск и выемку документов проводят в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

В ФСБ сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

«В администрации... проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам», – поделился собеседник агентства.

При этом в районной администрации не предоставили комментариев.

«Позже», — заявил пресс-секретарь органа.

Ранее стало известно об обысках в центральном офисе Росавиации. Следственные действия были связаны с уголовным делом о незаконном вывозе 59 отечественных самолетов и вертолетов за рубеж, напоминают Известия.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОбыскиДагестан

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