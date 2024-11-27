СМИ: У мэра Дегтярска и его заместителя прошли обыски

Обыски прошли у мэра города Дегтярска Свердловской области Вадима Пильникова и его заместителя Андрея Ильина. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, чиновники проходят по уголовному делу о превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере. Во время обысков у Пильникова и Ильина силовики якобы обнаружили ценности на 60 млн рублей.

«У одного из них найден автомобиль, стоимостью около 16 миллионов рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что правоохранители также якобы работают с директором местного МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником.

Ранее против бывшего главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского возбудили уголовное дело о взятке, экс-градоначальника заподозрили в получении более 37 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ОбыскиЧиновникиСвердловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры