СМИ: У мэра Дегтярска и его заместителя прошли обыски
Обыски прошли у мэра города Дегтярска Свердловской области Вадима Пильникова и его заместителя Андрея Ильина. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, чиновники проходят по уголовному делу о превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере. Во время обысков у Пильникова и Ильина силовики якобы обнаружили ценности на 60 млн рублей.
«У одного из них найден автомобиль, стоимостью около 16 миллионов рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — рассказал источник агентства.
Отмечается, что правоохранители также якобы работают с директором местного МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником.
Ранее против бывшего главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского возбудили уголовное дело о взятке, экс-градоначальника заподозрили в получении более 37 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru