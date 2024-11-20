Бывшего главу Петрозаводска заподозрили во взятке на 37 млн рублей
Уголовное дело о взятке возбудили против бывшего главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Карелии.
Как уточнили в ведомстве, в отношении экс-главы города возбуждено дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Правоохранители проводили обыски у Любарского.
«Сумма [взятки] составляет более 37 миллионов рублей... С Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого», — рассказали в СК.
Владимир Любарский занимал пост главы Петрозаводского городского округа в 2021-2023 годах. После отставки чиновник ушел добровольцем в зону специальной военной операции, где получил ранение, а позже вернулся в Петрозаводск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru