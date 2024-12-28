СМИ сообщили о взрыве в Арамиле под Екатеринбургом

Взрыв прогремел в ночь на 28 декабря в районе города Арамиль Свердловской области. Об этом пишет издание «Уральский меридиан».

По его данным, очевидцы заявили о резком громком звуке, от которого затряслись окна в квартирах.

«Местные жители, пытаясь выяснить источник... хлопка, отмечают, что не смогли визуально определить, что именно произошло. Кто-то предположил, что звук мог исходить с близлежащего карьера или полигона», — отмечается в материале.

При этом в управлении МЧС по Свердловской области не привели данных о каких-либо происшествиях, спровоцировавших хлопок. Как пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщений о подобном инциденте не поступало.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о мощном взрыве в городе Запорожье.

