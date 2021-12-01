Мишустин сделал замечание губернаторам, которые хихикали

Председатель правительства заметил, что во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа губернаторы Новгородской и Калининградской областей Андрей Никитин и Антон Алиханов «сидели рядом и хихикали».

«Я вот смотрел на двух губернаторов, они рядом сидели и во время того, как вы говорили, хихикали. Вы извините за это слово, но я так и скажу, Никитин и прочие», – отметил глава кабмина, после чего продолжил совещание.

Ранее премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому сделали замечание за слишком длинное выступление на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает RT.