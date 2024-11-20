СМИ: Служебный автомобиль главы Башкирии набрал за день штрафов на 14 тысяч рублей
20 ноября 202412:21
Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день получил штрафов на сумму 14 тыс. рублей, сообщил Telegram-канал Mash Batash.
По данным Telegram-канала, 29-го октября чиновник несколько раз разогнался до 140 км/ч.
Всего за период с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова попала в поле зрения 33 камер, а сумма штрафов за нарушения составила 32 тыс. рублей.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области чиновников будут проверять на детекторе лжи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru