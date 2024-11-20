СМИ: Служебный автомобиль главы Башкирии набрал за день штрафов на 14 тысяч рублей

По данным Telegram-канала, 29-го октября чиновник несколько раз разогнался до 140 км/ч.

Всего за период с 10 октября по 19 ноября служебная машина Хабирова попала в поле зрения 33 камер, а сумма штрафов за нарушения составила 32 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области чиновников будут проверять на детекторе лжи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

