У задержанного петербургского чиновника обнаружили 30 млн рублей
Российские правоохранители в ходе обысков по месту жительства задержанного зампреда комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина обнаружили 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Отмечается, что деньги хранились в рублях и в валюте, кроме того, были изъяты ювелирные украшения.
Ягудина подозревают в получении взятки на сумму 2,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что фигурант договорился со своим знакомым, что представитель коммерческой организации передаст через него денежные средства за подписание государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.
Ягудин получил взятку 23 октября в своем автомобиле на улице Черняховского. Заметив, что его намереваются задержать сотрудники ФСБ, он попытался скрыться и выбросил деньги на дорогу.
В ближайшее время Ягудину предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru