СМИ рассказали об усилении контроля властей Москвы за масочным режимом в ТЦ

Власти Москвы потребовали от торговых центров города записи с камер, которые подключат к системе видеонаблюдения для контроля за соблюдением масочного режима. Все торговые точки столицы должны были до 20 октября передать записи властям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, решение о передаче информации в единый центр хранения данных (ЕЦХД) было принято на совещании в департаменте торговли и услуг Москвы в среду, 13 октября. Мера необходима для усиления контроля за масочным режимом в ТЦ.

Уточняется, что до ухудшения эпидобстановки камеры к ЕЦХД подключили менее половины торговых точек столицы.

«Сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», — рассказал президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров.

При обнаружении нарушений и несоблюдении масочного режима работу торговой точки могут приостановить.

