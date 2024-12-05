СМИ: Мужчина погиб в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских
Мужчина погиб, спрыгнув с третьего этажа в аэропорту Хабаровска в попытке сбежать от сотрудников полиции, сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел утром 5 декабря. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того, как к нему подошли сотрудники полиции, чтобы оформить административный протокол, он резко кинул в них сумку и попытался сбежать.
В процессе мужчина перелез через ограждение и прыгнул с третьего этажа.
После этого его доставили в здравпункт, однако спасти его не удалось.
Ранее, в Санкт-Петербурге пьяная девушка въехала в автобусную остановку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru