Полиция задержала угрожавшего открыть стрельбу в университете Праги

Трагедия на этом же факультете произошла 21 декабря 2023 года, тогда стрельбу там открыл 24-летний студент Давид Козак. Его жертвами стали 14 человек, еще 25 пострадали. Стрелявший свёл счеты с жизнью при виде прибывших сотрудников полиции.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следствие в дальнейшем установило, что перед этим, 15 декабря Козак застрелил в лесу на окраине Праги 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь, а через несколько дней убил собственного отца.

