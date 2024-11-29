Полиция задержала угрожавшего открыть стрельбу в университете Праги

Сотрудники полиция Праги задержали мужчину, который угрожал открыть стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в центре столицы Чехии. Об этом сообщила ректор высшего учебного заведения Милена Краличкова.

По её словам, подробности происшествия пока не раскрываются. Ранее на официальном сетевом ресурсе полиции Праги появилась запись о розыске мужчины, который проник в здание философского факультета Карлова университета на площади имени Яна Палаха и вел себя нестандартно.

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Трагедия на этом же факультете произошла 21 декабря 2023 года, тогда стрельбу там открыл 24-летний студент Давид Козак. Его жертвами стали 14 человек, еще 25 пострадали. Стрелявший свёл счеты с жизнью при виде прибывших сотрудников полиции.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следствие в дальнейшем установило, что перед этим, 15 декабря Козак застрелил в лесу на окраине Праги 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь, а через несколько дней убил собственного отца.

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Фото: ujop.cuni.cz
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