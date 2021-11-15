СМИ назвали стоимость проезда по новой трассе в Подмосковье

Проезд по новой платной дороге в Московской области, которая появится в регионе к 2026 году, будет обходиться водителям легковых машин в 12 рублей, грузовиков — 18-48 рублей за километр. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как сообщает издание, речь идет о 36-километровой трассе - дублере Егорьевского шоссе. Дорогу планируется построить от Люберец до ЦКАД в обход населенных пунктов.

По данным «Коммерсанта», власти Подмосковья в ближайшее время заключат концессионное соглашение с ООО «МЕТК», которое будет строить новую трассу, на 27 лет. Отмечается, что конкурсные процедуры уже завершились. Предварительная стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей.

При этом ранее предполагалось, что трасса обойдется властям в 32,3 млрд рублей, пишет РИА ФАН. Однако стоимость увеличилась из-за подорожания стройматериалов, инфляции, а также необходимости переноса коммуникаций и сетей РЖД.

Между тем Минтранс разработал новые правила проезда по платным трассам, напоминает Ura.ru. Так, пользователи российских платных дорог смогут проехать по ним бесплатно или вернуть потраченные деньги, если услуга оказана не в полном объеме.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ДорогиМосковская Область
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