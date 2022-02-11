СМИ: Глава Марий Эл Евстифеев уйдет в отставку
Глава Марий Эл Александр Евстифеев не планирует баллотироваться на новый срок и покинет пост по истечении полномочий в текущем году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомые с обсуждением вопроса источники.
По словам одного из собеседников издания, 63-летний Евстифеев «категорически не хочет» продолжать работу в должности губернатора. Как отметил другой источник РБК, вероятность отставки руководившего регионом с 2017 года главы Марий Эл почти стопроцентная.
Издание указывает, что руководство республикой могут доверить представителю партии КПРФ, которая имеет сильные позиции в регионе: в частности, на выборах в Госдуму в Марий Эл коммунисты обошли «Единую Россию» (36,3% против 33,4%)
При этом собеседники РБК затруднились оценить вероятность назначения губернатора-коммуниста. Как отметил источник в КПРФ, врио губернатора мог бы стать представитель партии Сергей Казанков, который прошел в Госдуму по одномандатному округу. Однако руководству партии пока не поступало подобных предложений.
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