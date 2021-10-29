СМИ: Глава Кировской области может уйти в отставку
Губернатор Кировской области Игорь Васильев может досрочно покинуть пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, федеральные власти недовольны слабой управляемостью области. Кроме того, отмечается, что у 60-летнего Васильева «катастрофически низкий рейтинг».
Полномочия главы Кировской области истекают в сентябре 2022 года. Источники РБК не уточняют, когда будет принято решение о его отставке.
Игорь Васильев стал губернатором Кировской области в 2017 году. Глава региона одержал победу в первом туре выборов, набрав 64% голосов.
Ранее РБК сообщало о возможной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина. По данным источников, глава региона может покинуть пост до конца нынешнего года, пишет Ura.ru.
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