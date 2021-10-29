СМИ: Глава Кировской области может уйти в отставку

Губернатор Кировской области Игорь Васильев может досрочно покинуть пост, сообщает РБК со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Томской области

По данным издания, федеральные власти недовольны слабой управляемостью области. Кроме того, отмечается, что у 60-летнего Васильева «катастрофически низкий рейтинг».

Полномочия главы Кировской области истекают в сентябре 2022 года. Источники РБК не уточняют, когда будет принято решение о его отставке.

Игорь Васильев стал губернатором Кировской области в 2017 году. Глава региона одержал победу в первом туре выборов, набрав 64% голосов.

Ранее РБК сообщало о возможной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина. По данным источников, глава региона может покинуть пост до конца нынешнего года, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба правительства Кировской области
ТЕГИ:Отставка ГубернатораКировская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры