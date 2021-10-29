СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может уйти в отставку до конца 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.
«Вероятность [ухода] высочайшая», — уточнил один из собеседников издания.
При этом отмечается, что окончательное решение об отставке 64-летнего Жвачкина примет президент Владимир Путин.
Сергей Жвачкин возглавил Томскую область в 2012 году. Пять лет спустя глава региона выдвинулся на второй срок и победил на выборах в первом туре с 60,6% голосов, отмечает Ura.ru. Полномочия Жвачкина истекают осенью следующего года.
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