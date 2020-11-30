Смертность пожилых COVID-пациентов в Ивановской области достигла 75%

Возможность летального исхода у больных коронавирусом старше 65 лет в Ивановской области достигла 75%. Об этом сообщили в правительстве области.

Как отметил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин, среди госпитализированных пациентов большинство (61%) — женщины, 47,5% больных —люди от 46 до 65 лет, 29,5% — пациенты старше 65 лет.

По словам главы депздрава, смертность среди больных от 75 лет в 90% случаев вызвана коронавирусом или обострением хронических заболеваний на фоне инфекции.

В Ивановской области по состоянию на 30 ноября зафиксировано 15 823 случая COVID-19, 11 215 пациентов выздоровели, 247 человек скончались.

Более 2000 человек проходят лечение в стационарах региона, на койках с кислородом находятся 1377 человек, 75 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

