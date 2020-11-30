Смертность пожилых COVID-пациентов в Ивановской области достигла 75%
Возможность летального исхода у больных коронавирусом старше 65 лет в Ивановской области достигла 75%. Об этом сообщили в правительстве области.
Как отметил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин, среди госпитализированных пациентов большинство (61%) — женщины, 47,5% больных —люди от 46 до 65 лет, 29,5% — пациенты старше 65 лет.
По словам главы депздрава, смертность среди больных от 75 лет в 90% случаев вызвана коронавирусом или обострением хронических заболеваний на фоне инфекции.
В Ивановской области по состоянию на 30 ноября зафиксировано 15 823 случая COVID-19, 11 215 пациентов выздоровели, 247 человек скончались.
Более 2000 человек проходят лечение в стационарах региона, на койках с кислородом находятся 1377 человек, 75 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru