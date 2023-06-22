Службы Москвы приведены в готовность в ожидании выпадения трети месячной нормы осадков
Более одной трети месячной нормы осадков может выпасть всего за один день в пятницу, 23 июня в российской столице. Об этом предупредил, со ссылкой на прогноз синоптиков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Во врем дождей возможны грозы с одновременным усилением ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков. Городские службы приводят в готовность все силы на случай ликвидации последствий непогоды. На круглосуточное дежурство заступили 1,5 тысяч аварийных бригад.
В местах возможного скопления воды будет дежурить специальная техника с насосами, к выезду готовы аварийные бригады «Мосводостока», а также других организаций. Заммэра призвал москвичей при непогоде не укрываться под деревьями, стараться не оставлять вблизи них автомобили.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства мегаполиса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru