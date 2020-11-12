Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Потапов руководил республикой с 1994 по 2007 год.

Нынешний глава региона Алексей Цыденов отметил, что Потапов за года работы добился поступательного развития республики в самое тяжелое для страны время. Он также выразил соболезнования родным и близким экс-главы.