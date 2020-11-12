Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов
Первый президент Бурятии Леонид Потапов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Потапов руководил республикой с 1994 по 2007 год.
Нынешний глава региона Алексей Цыденов отметил, что Потапов за года работы добился поступательного развития республики в самое тяжелое для страны время. Он также выразил соболезнования родным и близким экс-главы.
Потапов ранее попал в больницу с коронавирусной инфекцией, передает RT.
В последние годы он трудился в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов
- Эпидемиолог рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах
- ВОЗ назвала отличие симптомов гриппа и коронавируса
- Петербургский школьник арестован за попытку убить свою семью
- Вождение автомобиля в России могут одобрить с 17 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru