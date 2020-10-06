СК отправил криминалистов расследовать загрязнение на Камчатке
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил криминалистов ведомства на Камчатку для расследования ситуации с загрязнением Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Бастрыкин принял это решение после доклада о проверке комитета по факту массовой гибели морских животных в бухтах неподалёку от Петропавловска-Камчатского. Сотрудники судебно-экспертного центра совместно с криминалистами СК будут исследовать анализы проб воды из Тихого океана, взятые на месте возможной экологической катастрофы.
В конце сентября появилась информация о том, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке океанская вода изменила цвет и вкус воды. Очевидцы жаловались на неприятные ощущения и общее ухудшение самочувствия после нахождения в водах Тихого океана. Кроме того, местные жители отмечали, что морские животные массово выбрасывались на берег. В пробах воды из прибрежной зоны было обнаружено многократное превышение концентрации нефтепродуктов и фенола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru