СК отправил криминалистов расследовать загрязнение на Камчатке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил криминалистов ведомства на Камчатку для расследования ситуации с загрязнением Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Бастрыкин принял это решение после доклада о проверке комитета по факту массовой гибели морских животных в бухтах неподалёку от Петропавловска-Камчатского. Сотрудники судебно-экспертного центра совместно с криминалистами СК будут исследовать анализы проб воды из Тихого океана, взятые на месте возможной экологической катастрофы.

Кремль рассчитывает выяснить причины ЧП у Камчатки до конца недели

В конце сентября появилась информация о том, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке океанская вода изменила цвет и вкус воды. Очевидцы жаловались на неприятные ощущения и общее ухудшение самочувствия после нахождения в водах Тихого океана. Кроме того, местные жители отмечали, что морские животные массово выбрасывались на берег. В пробах воды из прибрежной зоны было обнаружено многократное превышение концентрации нефтепродуктов и фенола.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:Следственный Комитет РфКамчатка
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