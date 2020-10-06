СК отправил криминалистов расследовать загрязнение на Камчатке

В конце сентября появилась информация о том, что в районе Халактырского пляжа на Камчатке океанская вода изменила цвет и вкус воды. Очевидцы жаловались на неприятные ощущения и общее ухудшение самочувствия после нахождения в водах Тихого океана. Кроме того, местные жители отмечали, что морские животные массово выбрасывались на берег. В пробах воды из прибрежной зоны было обнаружено многократное превышение концентрации нефтепродуктов и фенола.