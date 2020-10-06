Кремль рассчитывает выяснить причины ЧП у Камчатки до конца недели

Российские власти рассчитывают, что причины экологической катастрофы у побережья Камчатки будут прояснены до конца текущей недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал набраться терпения, так как на анализ проб, которые брались в океане и на прибрежной полосе, требуется время, передает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что Владимиру Путину докладывают о результатах проводимых работ, и ситуация «действительно волнует» главц государства.

Ранее специалисты определили превышение допустимого содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Позднее загрязнение было подтверждено еще на трех участках акватории Авачинского залива.

Установлена гибель морских обитателей в трёх бухтах. На дне, по данным осмотра, погибли до 90% организмов. На птицах и животных суши, по предварительным данным, загрязнение не сказалось. Несколько человек почувствовали себя плохо после контакта с загрязнённой водой.

