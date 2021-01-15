СК: глава «Водоканала» в Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дачу для тещи

В СК Бурятии сообщили, что глава МУП «Водоканал», депутат горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков заставлял подчиненных строить дом для своей тещи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, выделенных на бензин.

Возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями и присвоении.

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Сегодня на работе и в доме Цыбикова проводятся обыски, передает РИА ФАН.

Мероприятия проходят в связи с работой Цыбикова в «Водоканале» и не связаны с его депутатской деятельностью.

Жаргал Цыбиков стал директором «Водоканала» в 2015 году.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ОбыскиБурятия
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