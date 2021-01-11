Суд продлил арест мэра Томска Кляйна
Кировский районный суд Томска принял решение продлить на два месяца арест мэра областного центра Ивана Кляйна, которому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновник останется в следственном изоляторе до 13 марта, передает ТАСС.
Иван Кляйн был задержан и арестован 14 ноября. Следствие считает, что мэр незаконно способствовал внесению в геоинформационную систему «ГеоКад» сведений о наличии у подконтрольного ему акционерного общества «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это не позволило местному девелоперу возвести на соседнем участке жилые дома.
Позднее Федеральная служба безопасности открыла в отношении Кляйна второе уголовное дело о превышении полномочий. Его обвинили в незаконном предоставлении муниципальной земли своей дочери. Сам градоначальник виновным себя не признает. Суд временно отстранил его от должности на период следствия.
В свою очередь супруга мэра, гендиректор «Томского пива» Галина Кляйн проходит обвиняемой по дела о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она травмировала одного из силовиков в ходе обыска в квартире.
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