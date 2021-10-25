Систему QR-кодов введут в Хабаровском крае

Поэтапную систему QR-кодов введут в Хабаровском крае с 1 ноября на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Мурманской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Так, с 1 ноября власти края ограничат посещение учреждений культуры и спорта: количество посетителей не должно превышать 500 человек, заполняемость должна составить не более 50%.

Кроме того, для посещения развлекательных заведений потребуются QR-коды о вакцинации от COVID-19 или недавнем заболевании. Также с 20 ноября в крае введут требование о наличии QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов, фитнес-клубов и бассейнов, заселяющихся в гостиницы и хостелы.

Между тем в школах Хабаровска продлят осенние каникулы до 7 ноября, а в дошкольных учреждениях города 1-3 ноября организуют работу «дежурных групп».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайКоронавирус
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