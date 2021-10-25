В Мурманской области введут QR-коды для посещения общественных мест

«Мы не будем закрывать общепит, заведения культуры, но для того чтобы обеспечить безопасность мероприятий, запланированных ранее, посещать общепит, заведения культуры можно будет только со свежим ПЦР-тестом либо с сертификатом переболевшего не позднее полугода, либо после прививки», — цитирует главу региона ТАСС.

Чибис уточнил, что необходимые данные будут проверять посредством QR-кодов.

Ранее стало известно, что в Мурманской области с 30 октября введут режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 65 лет. Кроме того, заселение в отели и гостиницы региона будет возможно только при наличии QR-кода.

Между тем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что систему QR-кодов, введенную в ряде регионов России, необходимо сохранить до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%. По словам ученого, ограничения на посещение общественных мест и пользование инфраструктурой для невакцинированных граждан доказали эффективность во многих странах мира, пишет Газета.ру.

