Система-112» стала основным каналом вызова оперативных служб в Москве
Основным каналом вызова оперативных служб в Москве стала «Система-112». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Отмечается, что в минувшем году на номер 112 поступило свыше 2,8 млн вызовов. С начала 2021-го уже принято 1,1 млн вызовов. А это в полтора раза больше, чем аналогичный период прошлого года. Таким образом, «Система-112» постепенно становится основным каналом вызова оперативных служб в мегаполисе.
Напомним, по номеру «112» можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь. Информационное взаимодействие в «Системе-112» Москвы налажено более чем с 200 службами и организациями города, а также «Системами-112» Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.
«Система-112» обеспечивает вызов служб по принципу «одного окна»: после приема оператором звонка информация в автоматизированном режиме передается во все необходимые экстренные службы.
А в декабре прошлого года сообщалось, что подмосковная «Система-112» в 2021 году начнёт оказание консультационной помощи через чат-боты и мессенджеры. Руководитель «Центра-112» заявил, что центр планирует работать над развитием дополнительных каналов, увеличением количества способов обращения и количества экстренных служб, участвующих в информационном обмене с «Системой-112».
Кроме того, центр в ближайшее время внедрит в приложение «Системы-112» функцию отслеживания местонахождения автомобиля. В случае эвакуации транспорта пользователь сможет узнать, где находится автомобиль, и оперативно забрать его со штрафстоянки.
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