Система-112» стала основным каналом вызова оперативных служб в Москве

Основным каналом вызова оперативных служб в Москве стала «Система-112». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Отмечается, что в минувшем году на номер 112 поступило свыше 2,8 млн вызовов. С начала 2021-го уже принято 1,1 млн вызовов. А это в полтора раза больше, чем аналогичный период прошлого года. Таким образом, «Система-112» постепенно становится основным каналом вызова оперативных служб в мегаполисе.

Напомним, по номеру «112» можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь. Информационное взаимодействие в «Системе-112» Москвы налажено более чем с 200 службами и организациями города, а также «Системами-112» Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.

«Система-112» обеспечивает вызов служб по принципу «одного окна»: после приема оператором звонка информация в автоматизированном режиме передается во все необходимые экстренные службы.