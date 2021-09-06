Синоптики зафиксировали заморозки в 12 регионах европейской части России
В 12 регионах европейской части России были зафиксированы заморозки. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, по словам синоптика, температура минус 0,2 градуса фиксировалась в подмосковном поселке Черусти.
Также специалист подчеркнул, что до минусовых отметок столбики термометров опускались в некоторых районах Ленинградской, Ульяновской, Вологодской, а также Смоленской, Рязанской Тверской областей.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето придет в Москву в середине этой недели. По прогнозам, уже в среду, 8 сентября, температура поднимается до +15 °C. По предварительным прикидкам, на следующий день, 9 сентября в Москве и области будет уже от 14 до 19 градусов тепла. По словам специалиста, повышение температуры будет комфортным. К следующим выходным воздух вообще может прогреться до +20 °C, однако затем температура вновь опустится на 3-5 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru