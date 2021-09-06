Синоптики зафиксировали заморозки в 12 регионах европейской части России

В 12 регионах европейской части России были зафиксированы заморозки. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, по словам синоптика, температура минус 0,2 градуса фиксировалась в подмосковном поселке Черусти.

Также специалист подчеркнул, что до минусовых отметок столбики термометров опускались в некоторых районах Ленинградской, Ульяновской, Вологодской, а также Смоленской, Рязанской Тверской областей.