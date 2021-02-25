Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице
Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяных дождях, тумане и гололедице, которые ожидаются в четверг, 25 февраля. По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в городе прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица.
Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, передает РИА Новости. В Московской области потеплеет от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.
Ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы.
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана непогода на Урале, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru