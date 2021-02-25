Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице

Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяных дождях, тумане и гололедице, которые ожидаются в четверг, 25 февраля. По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в городе прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица.

Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, передает РИА Новости. В Московской области потеплеет от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.