Москвичей предупредили о ледяных дождях и гололедице

Синоптики предупредили жителей Москвы о ледяных дождях, тумане и гололедице, которые ожидаются в четверг, 25 февраля. По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в городе прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега, дождей и местами ледяных дождей, а также туманы и гололедица.

Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, передает РИА Новости. В Московской области потеплеет от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.

Синоптики прогнозируют стремительное потепление в ряде российских регионов

Ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы.

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана непогода на Урале, передает RT.


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