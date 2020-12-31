Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Облачная погода, мокрый снег с дождем, местами гололед ждет жителей Москвы 31 декабря. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, максимальная температура в центре столицы составит 0..+ 2 градуса, по области -2..+3 градуса.
Ветер будет юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, передает РИА Новости.
В ночь на 1 января в российской столице прогнозируется облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха составит 0..-1 градус.
Сегодня в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает RT.
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