Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Рубль по итогам года упал к доллару на 17%, к евро — на 24%

Инфекционист назвала условия возвращения к нормальной жизни

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