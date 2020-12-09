Синоптики рассказали, когда в Москву придёт потепление

Синоптики рассказали, когда в столичный регион придет потепление. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, пишет РИА Новости.

По прогнозам, в Москве 9 декабря ожидается малооблачная погода, местами возможна гололедица. Днем будет 6 градусов мороза, а ночью температура опустится до -11. В Московской области прогнозируется 4-9 градусов днем и до 14 ниже ноля ночью.