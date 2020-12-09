Синоптики рассказали, когда в Москву придёт потепление

Синоптики рассказали, когда в столичный регион придет потепление. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, пишет РИА Новости.

По прогнозам, в Москве 9 декабря ожидается малооблачная погода, местами возможна гололедица. Днем будет 6 градусов мороза, а ночью температура опустится до -11. В Московской области прогнозируется 4-9 градусов днем и до 14 ниже ноля ночью.

Снегопады придут в столичный регион лишь во второй половине декабря

Между тем, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что установившаяся в столичном регионе ясная морозная погода неблагоприятна с точки зрения экологии. Специалист пояснил, что при нынешней антициклональной погоде температура в нижних слоях атмосферы повышается, в то время как она должна понижаться. В результате создаваемые человеком вредные выбросы не уходят в верхние слои, а рассеиваются на поверхности.

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ФОТО: РИА Новости
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