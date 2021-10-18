Первый осенний снег замечен в Москве и области
Первый осенний снег, разбавленный дождём, выпал сегодня к вечеру в столичном регионе. Такого рода осадки были отмечены, в частности, в Зеленограде и подмосковных Химках к северу от Москвы.
В более южных частях мегаполиса и в центре снег, если и появляется, сразу же тает на поверхности земли или ,растений, в отдельных районах наблюдается изморось, передает ТАСС.
Сейчас в столице в районе +6 °C. Предстоящей ночью и во вторник днём понижение температуры до 2…4 °C, также ожидаются небольшие осадки, местами в виде мокрого снега. Такая погода продержится до среды включительно, а уже в четверг резко потеплеет до +13 °C, прогнозирует столичное метеобюро.
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