Первый осенний снег замечен в Москве и области

Первый осенний снег, разбавленный дождём, выпал сегодня к вечеру в столичном регионе. Такого рода осадки были отмечены, в частности, в Зеленограде и подмосковных Химках к северу от Москвы.

В более южных частях мегаполиса и в центре снег, если и появляется, сразу же тает на поверхности земли или ,растений, в отдельных районах наблюдается изморось, передает ТАСС.

Сейчас в столице в районе +6 °C. Предстоящей ночью и во вторник днём понижение температуры до 2…4 °C, также ожидаются небольшие осадки, местами в виде мокрого снега. Такая погода продержится до среды включительно, а уже в четверг резко потеплеет до +13 °C, прогнозирует столичное метеобюро.

