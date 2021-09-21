Синоптики: Пик похолодания в Москве пройден

Синоптики поделились с жителями столичного региона хорошей новостью: пик похолодания в Москве пройден. Портал «Метеоновости» отмечает, что самыми низкими температуры были в понедельник, когда дневной максимум в столице не превышал +7 градусов. К выходным, по прогнозам специалистов, показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму.

Однако в конце этой недели на территории центральной части Европейской России пройдет еще один циклон. В пятницу в западных регионах пройдут сильные дожди.

При этом, по заявлениям синоптиков, ночи будут холодными: температура не превысит +7 градусов. Днем столбики термометров дотянутся до отметки +16 градусов. И это даёт основание говорить о приходе «бабьего» лета, пишут «Известия».