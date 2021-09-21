Синоптики: Пик похолодания в Москве пройден

Синоптики поделились с жителями столичного региона хорошей новостью: пик похолодания в Москве пройден. Портал «Метеоновости» отмечает, что самыми низкими температуры были в понедельник, когда дневной максимум в столице не превышал +7 градусов. К выходным, по прогнозам специалистов, показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму.

Однако в конце этой недели на территории центральной части Европейской России пройдет еще один циклон. В пятницу в западных регионах пройдут сильные дожди.

При этом, по заявлениям синоптиков, ночи будут холодными: температура не превысит +7 градусов. Днем столбики термометров дотянутся до отметки +16 градусов. И это даёт основание говорить о приходе «бабьего» лета, пишут «Известия».

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А ранее сообщалось, что в разных районах столицы за два дня выпало до 38 миллиметров осадков, что составляет около 60% месячной нормы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Там также отмечается, что городская водосточная сеть справляется с таким объемом осадков.

Добавим, за прошедшую ночь в Москве выпало 7 мм осадков, а с вечера воскресенья — 24 мм. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве — 65 мм.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОсеньПохолоданиеПогода В Москве
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