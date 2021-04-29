Вильфанд не исключил снегопад в Москве в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что установление в Москве в мае снежного покрова - невероятно редкое событие, сообщает ТАСС.

По его словам, в мае в столице снег выпадает примерно в 40-45% случаев. Метеоролог отметил, что это может произойти и в 2021 году.

«Не нужно удивляться... в принципе, снег возможен», - резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до 5 мая майские праздники в Центральной России будут холодными и ветреными, сообщает RT. По его словам, на День Победы погода ожидается солнечной и без осадков.

