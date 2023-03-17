Штормовой ветер срывает крыши в Норильске. Видео
Шквальный порывистый ветер сорвал крыши целого ряда многоквартирных домов в Норильске на севере Красноярского края. Как сообщили в краевой прокуратуре, по данному факту началась проверка.
Как уточняет городская администрация в соцсетях, сегодня на юге Таймырского полуострова местами ожидается усиление южного ветра до 33 метров в секунду. Также. как отмечает RT, метёт метель, температура воздуха -9 °C. Сохраняется штормовое предупреждение МЧС.
Принято решение об отмене занятий для учащихся первой смены во всех классах в четырёх районах. Госавтоинспекция закрыла движение на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель.
Непогода практически парализовала работу аэропорта Норильска. Жителей города призывают без лишней необходимости не выходить на улицу.
Очевидцы выкладывают в сеть момент повреждения крыш ветром.
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