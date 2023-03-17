Штормовой ветер срывает крыши в Норильске. Видео

Принято решение об отмене занятий для учащихся первой смены во всех классах в четырёх районах. Госавтоинспекция закрыла движение на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель.

Непогода практически парализовала работу аэропорта Норильска. Жителей города призывают без лишней необходимости не выходить на улицу.

Очевидцы выкладывают в сеть момент повреждения крыш ветром.

