Штормовой ветер срывает крыши в Норильске. Видео

Шквальный порывистый ветер сорвал крыши целого ряда многоквартирных домов в Норильске на севере Красноярского края. Как сообщили в краевой прокуратуре, по данному факту началась проверка.

Как уточняет городская администрация в соцсетях, сегодня на юге Таймырского полуострова местами ожидается усиление южного ветра до 33 метров в секунду. Также. как отмечает RT, метёт метель, температура воздуха -9 °C. Сохраняется штормовое предупреждение МЧС.

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Принято решение об отмене занятий для учащихся первой смены во всех классах в четырёх районах. Госавтоинспекция закрыла движение на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель.

Непогода практически парализовала работу аэропорта Норильска. Жителей города призывают без лишней необходимости не выходить на улицу.

Очевидцы выкладывают в сеть момент повреждения крыш ветром.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПогодаВетерКрасноярский Край

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