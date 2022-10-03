Школы в приграничных муниципалитетах Белгородской области перейдут на дистант
Общеобразовательные школы в приграничных Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в октябре продолжат занятия дистанционно. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной перевели на дистанционное обучение, напоминает РИА ФАН. С 26 сентября школы Шебекинского и Валуйского округов перевели на дистанционный формат обучения сроком на одну неделю, пишет RT.
Как отметил Гладков, оперативная обстановка не позволяет отменить режим безопасности.
«Поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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