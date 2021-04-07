Школьников в Петербурге научили здоровому питанию
Кулинарный мастер-класс для пятиклассников прошел в петербургской школе № 335. Мероприятие организовал оператор «Комбинат социального питания», который поставляет в образовательное учреждение завтраки и обеды. Школьникам рассказали о принципах правильного питания и научили готовить полезный салат из овощей и натуральный лимонад. Урок проводился под контролем шеф-повара комбината Владимира Милкина.
Завершился мастер-класс совместной дегустацией блюд. В апреле для учащихся проведут еще несколько кулинарных мастер-классов, сообщили в Управлении социального питания.
Школьному питанию в Петербурге сейчас уделяется особое внимание. Специалисты разрабатывают для детей сбалансированное меню, в нем содержатся необходимые для здоровья микро- и макроэлементы. Блюда на комбинатах готовят по щадящим технологиям, сохраняющим в продуктах все полезные вещества. Тематические мастер-классы операторы проводят для того, чтобы привить ребятам культуру правильного питания.
В Петербурге за качество рациона в образовательных и оздоровительных учреждениях отвечает начальник Управления социального питания Алексей Барабанщиков. В начале апреля он принял участие в семинаре «Индустрия детского отдыха – 2021», где рассказал о работе над меню для летних лагерей.
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