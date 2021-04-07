Школьников в Петербурге научили здоровому питанию

Кулинарный мастер-класс для пятиклассников прошел в петербургской школе № 335. Мероприятие организовал оператор «Комбинат социального питания», который поставляет в образовательное учреждение завтраки и обеды. Школьникам рассказали о принципах правильного питания и научили готовить полезный салат из овощей и натуральный лимонад. Урок проводился под контролем шеф-повара комбината Владимира Милкина.

Завершился мастер-класс совместной дегустацией блюд. В апреле для учащихся проведут еще несколько кулинарных мастер-классов, сообщили в Управлении социального питания.