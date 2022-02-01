Школьники Ленинградской области уйдут на внеплановые каникулы

«Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время», — цитирует сообщение РИА Новости.

Между тем в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до 19 февраля дистанционное обучение для всех школьников региона. Отмечается, что решение было принято в связи с высокой заболеваемостью детей и подростков, пишет Ura.ru.

