Школьники Ленинградской области уйдут на внеплановые каникулы

Школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Не жесткая удаленка. Школьникам придется вакцинироваться

«Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время», — цитирует сообщение РИА Новости.

Между тем в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до 19 февраля дистанционное обучение для всех школьников региона. Отмечается, что решение было принято в связи с высокой заболеваемостью детей и подростков, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьШколы
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