«Пульсирующий дождь без прояснений»: Какой будет погода на День России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что в День России 12 июня москвичей ждет продолжительный пульсирующий дождь, а прояснений в этот день не будет.

«Москва сейчас находится между антициклоном и циклоном. Воздух насыщен влагой со Средиземного моря. Сегодня ночью в Москве 16-18 градусов тепла, а в центре города – 19-21 градус. Это настоящая южная ночь. Днем будет около 25 градусов, но с дождями. Утром его не будет, зато потом в течение дня он будет идти с перерывами на час-два. При этом небо будет облачное, без прояснений. В четверг тоже ожидается продолжительный пульсирующий дождь. Местами будут грозы, а также сильный ветер до 18 метров в секунду. В четверг вечером интенсивность осадков будет уменьшатся и дождь прекратится. При этом ветер будет уже не южный, а западный или северо-западный. Температура из-за этого понизится на 2-3 градуса. А выходные будут очень симпатичными: теплые и без осадков», - сказал он.

Ранее в Париже в преддверии Дня России пианист Тимофей Доля и скрипачка Арсения Сибилева исполнили произведения русской классической музыки, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

