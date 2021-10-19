Сергунина: В Москве начался прием заявок на туристический конкурс «Путеводная звезда»

Представители гостиничной и туристической индустрии Москвы могут принять участие в конкурсе «Путеводная звезда». Его победителей выберут с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин». Об этом рассказала заммэра столицы Наталия Сергунина. Она подчеркнула, что в этом году на конкурс будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Так, в первый раз в списке номинаций – «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года» от цифрового туристического сервиса Russpass.

Прием заявок завершится 2 ноября. Организаторы сформируют шорт-лист, выбрав по пять лучших кандидатов в каждой номинации. Лауреаты станут известны в декабре.

Напомню, премия «Путеводная звезда» учреждена правительством Москвы в 1999 году. Её цель – повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие.

Сергунина: Более 60 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»

Между тем, в июле победителями экскурсионного конкурса «Покажи Москву!» стали 17 жителей столицы, церемония награждения состоялась 30 июня в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что москвичи прислали более 300 заявок, каждая из которых описывает неповторимый маршрут по знаковым и интересным местам столицы.

Конкурс был организован столичным комитетом по туризму, а экспертное жюри определило 12 лауреатов, еще пятерых призеров выбрали участники проекта «Активный гражданин».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанТуризмКонкурсМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры