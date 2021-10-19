Сергунина: В Москве начался прием заявок на туристический конкурс «Путеводная звезда»

Представители гостиничной и туристической индустрии Москвы могут принять участие в конкурсе «Путеводная звезда». Его победителей выберут с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин». Об этом рассказала заммэра столицы Наталия Сергунина. Она подчеркнула, что в этом году на конкурс будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Так, в первый раз в списке номинаций – «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года» от цифрового туристического сервиса Russpass.

Прием заявок завершится 2 ноября. Организаторы сформируют шорт-лист, выбрав по пять лучших кандидатов в каждой номинации. Лауреаты станут известны в декабре.

Напомню, премия «Путеводная звезда» учреждена правительством Москвы в 1999 году. Её цель – повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются московские отели, туристические компании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие.