Сергунина рассказала о подготовке путеводителя Michelin по ресторанам Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столицу прибыли представители Michelin - самого влиятельного в мире путеводителя по ресторанам, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По её словам, в числе прибывших - международный директор гида Гвендаль Пулленек, который примет участие в обсуждении рабочих вопросов, а также в выборе помещения для презентации первого гида Michelin по Москве.

Заммэра отметила, что команда гида уже приезжала в столицу в декабре прошлого года, после чего стало известно н планах оценить московские заведения общественного питания.

Сергунина добавила, что выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin в Москве состоится в 2021 году, однако проведение презентации и торжественной церемонии будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

В городском комитете по туризму уточнили, что в настоящее время в Москве насчитывается более 15 тысяч предприятий общественного питания, при этом столица станет первым городом СНГ, где будут кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами. В целом же Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin.

