Сергунина рассказала о подготовке путеводителя Michelin по ресторанам Москвы
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столицу прибыли представители Michelin - самого влиятельного в мире путеводителя по ресторанам, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По её словам, в числе прибывших - международный директор гида Гвендаль Пулленек, который примет участие в обсуждении рабочих вопросов, а также в выборе помещения для презентации первого гида Michelin по Москве.
Заммэра отметила, что команда гида уже приезжала в столицу в декабре прошлого года, после чего стало известно н планах оценить московские заведения общественного питания.
Сергунина добавила, что выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin в Москве состоится в 2021 году, однако проведение презентации и торжественной церемонии будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.
В городском комитете по туризму уточнили, что в настоящее время в Москве насчитывается более 15 тысяч предприятий общественного питания, при этом столица станет первым городом СНГ, где будут кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами. В целом же Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+7 639 / сут.
Умерли
112 тыс.+351 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 788 / сут.
- Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
- На Украине раскритиковали позицию Зеленского на встрече с Блинкеном
- Путин потребовал от регионов наращивать вакцинацию
- Голикова заявила, что россияне не соблюдают масочный режим
- Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России
- Миронов предложил увеличить пенсии силовикам
- «Чушь!» Полковник КГБ прокомментировал информацию о работе Петрова и Боширова в Кремле
- Погибшие на Каспии тюлени стали жертвами браконьерства
- Московские власти опровергли информацию об обрушениях в домах
- В Госдуме отреагировали на критику Лаврова российских политиков по Казахстану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru