Сергунина рассказала о дополнительной антикоронавирусной поддержке предпринимателей Москвы
Представители столичного бизнеса с 1 по 30 сентября могут подать заявки на получение компенсации затрат на профилактику распространения коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера (МИК).
«Всего на эти цели выделен 1 млрд руб. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тыс. руб., а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.
По словам Сергуниной, мерой поддержки могут воспользоваться предприниматели, работающие в сферах общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, ремонта предметов личного потребления. Кроме того, компенсация доступна для салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров. Информация о порядке подачи документов размещена на портале cashback.moscow.business.
Московские власти оказывают всестороннюю поддержку бизнесу в период пандемии. Так, в 2020 году в городе приняли пять пакетов мер помощи предпринимателям, некоторые программы продлили на нынешний год. В июне власти дополнительно утвердили пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита.
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