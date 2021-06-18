Сергунина: Москва вошла в тройку лучших городских экосистем для стартапов в Европе

Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Список составлен швейцарско-израильским исследовательским центром StartupBlink. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, российская столица стала второй в Европе, опередив таких сильных конкурентов как Париж, Берлин и Амстердам.

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«Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию», - отметила Сергунина, добавив, что город и дальше намерен активно поддерживать инноваторов. Речь идет субсидиях, консультациях, новых сервисах, образовательных и инфраструктурных проектах.

Первое место в рейтинге занял Лондон, Париж – третье. В предыдущем рейтинге третья строчка принадлежала Москве, а французская столица была на втором.

StartupBlink составляет рейтинг экосистем для стартапов ежегодно на основе обширной базы данных, в которой представлено более 1 тысячи городов, 70 тысяч стартапов, 2 тысячи коворкингов, 800 акселераторов по всему миру. Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.

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ФОТО: ГК «Галс»
ТЕГИ:ИнновацииМосква
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