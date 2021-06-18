Сергунина: Москва вошла в тройку лучших городских экосистем для стартапов в Европе
Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Список составлен швейцарско-израильским исследовательским центром StartupBlink. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.
По ее словам, российская столица стала второй в Европе, опередив таких сильных конкурентов как Париж, Берлин и Амстердам.
«Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию», - отметила Сергунина, добавив, что город и дальше намерен активно поддерживать инноваторов. Речь идет субсидиях, консультациях, новых сервисах, образовательных и инфраструктурных проектах.
Первое место в рейтинге занял Лондон, Париж – третье. В предыдущем рейтинге третья строчка принадлежала Москве, а французская столица была на втором.
StartupBlink составляет рейтинг экосистем для стартапов ежегодно на основе обширной базы данных, в которой представлено более 1 тысячи городов, 70 тысяч стартапов, 2 тысячи коворкингов, 800 акселераторов по всему миру. Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Ялту затопило из-за дождей
- В Крыму предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
- СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
- Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после прививки
- Эриксену поставили кардиостимулятор и выписывают из больницы
- Произошел взрыв на газопроводе в Луганске
- Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом Донбасс
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня
- Медик рассказал, почему вакциринованные могут заразиться COVID-19
- Финансист посоветовал покупать доллары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru