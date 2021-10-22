Сергунина: Москвичи стали чаще использовать смартфоны для ежедневных задач

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства для решения повседневных задач. Соответствующий опрос провел столичный департамент информационных технологий.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для многих жителей столицы мобильный телефон стал равнозначным компьютеру или ноутбуку. Смартфоном владеют 91% совершеннолетних горожан, 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% совершают покупки в интернет-магазинах, 65% — бесконтактные платежи.

Для игр смартфон использует 31% респондентов, 70% опрошенных слушают на нем музыку, 79% — читают книги и новости, 58% — смотрят видео и фильмы.

«Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Приведу пример: 60% трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому, для удобства жителей, мы развиваем и мобильные приложения», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что в программах для смартфонов доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов. Кроме того, большая часть госуслуг в столице переведена в электронный вид: оцифровано уже более 380 услуг и сервисов для населения, более 200 из них — для предпринимателей.

По данным опроса, горожане все чаще приобретают дополнительные устройства к смартфону — беспроводные наушники, фитнес-браслеты, умные часы. Почти треть (32%) жителей столицы имеют умную технику дома, у каждой второй семьи есть телевизор с выходом в интернет.

«Благодаря качеству и доступности интернет-услуг, развитию связи в столице цифровые технологии проникли во все ключевые сферы жизни москвичей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие ИТ-рынка, способствует партнерству города и бизнеса в создании цифровой экосистемы», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, за последние три года в столице существенно вырос уровень потребления мобильного интернета и медиаконтента с помощью смартфонов. Город продолжает развивать цифровую среду, увеличивает количество и качество электронных сервисов, реагируя на потребности населения.

Сейчас москвичи могут записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги и штрафы, узнать график отключения воды, вызвать мастера, узнать последние новости на портале mos.ru и в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы»: их использует уже более 5,5 млн человек. Кроме того, пользователи приложений для здоровья, которые интегрированы с умными гаджетами, могут настроить синхронизацию данных с электронной медицинской картой в приложении «ЕМИАС.ИНФО» . Этой возможностью воспользовались более 1,3 млн горожан.

Москва — один из самых умных мегаполисов мира, столица достигла этого в том числе благодаря развитой сети городского Wi-Fi. Улицы, парки, общественные пространства, транспорт и учреждения столицы покрывают более 21,5 тыс. точек бесплатного доступа в интернет. Кроме того, Москва стала одним из первых 10 городов, получивших сертификат соответствия международному стандарту ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов», который отражает эффективность применения технологичных решений для повышения качества жизни. Также столица входит в первую семерку рейтинга Smart Communities, учитывающего достижения города в развитии и использовании связи, подготовке специалистов в сфере IT, повышении цифровой грамотности, поддержке и внедрении инноваций.

