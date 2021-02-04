Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более 8 тыс человек

Свыше 8 тыс. человек присоединились к столичному клубу молодежного предпринимательства Business Update. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Некоторые из них благодаря участию в нем смогли значительно повысить доходность своих стартапов. Добиться успехов им помогают опытные наставники, которых на первом этапе работы клуба было лишь 30, сейчас же – более 100. Все они опытные бизнесмены.