Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более 8 тыс человек
Свыше 8 тыс. человек присоединились к столичному клубу молодежного предпринимательства Business Update. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.
Некоторые из них благодаря участию в нем смогли значительно повысить доходность своих стартапов. Добиться успехов им помогают опытные наставники, которых на первом этапе работы клуба было лишь 30, сейчас же – более 100. Все они опытные бизнесмены.
Площадка для нетворкинга и обучения молодых предпринимателей появилась летом 2020 года., сообщает сайт мэра Москвы. Навыки ведения бизнеса они осваивают с помощью видеолекций и специализированной литературы. В рамках Business Update также проходят встречи с опытными бизнесменами и представителями столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
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