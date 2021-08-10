Сергей Собянин утвердил порядок реализации проекта «Социальный контракт»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о порядке реализации проекта «Социальный контракт», целью которого является помощь трудоспособным членам малоимущих семей с детьми улучшить свои перспективы на рынке труда и найти достойную работу, сообщает пресс-служба правительства столицы.

Принять участие в проекте могут стать трудоспособные члены московских семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величину установленного в Москве прожиточного минимума. Желающим необходимо подать заявление в центре занятости «Моя карьера», после чего с ним подпишут «социальный контракт» сроком на шесть месяцев, в который входит индивидуальный план мероприятий по поиску подходящей работы. Разрешено однократное продление соглашения ещё на полгода в случае, если, несмотря на активные действия участника, работу найти не получилось или возникли не зависящие от него обстоятельства.

В список меры поддержки входят помощь при составлении резюме и подбор вакансий, подготовка к собеседованию, сопровождение во время испытательного срока, профориентационное тестирование. Предусмотрено содействие в открытии собственного дела или получении статуса самозанятого, в том числе юридические консультации и тренинги. Возможно бесплатное профессиональное обучение или получение допобразования. Кроме того, на время обучения участники проекта получают стипендию из городского бюджета.

Также меры поддержки будут включать в себя предоставление детям старше 1,5 года мест в группах кратковременного пребывания детских садов, либо содействие в открытии семейного детского сада, когда один из родителей работает воспитателем и получает зарплату. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет в период летних школьных каникул предусмотрено участие в городском проекте «Стажировки для несовершеннолетних».

«Со своей стороны участники проекта обязуются активно искать работу, выполнять мероприятия по индивидуальному плану и рекомендации карьерного консультанта, посещать обучение и тренинги, выполнять другие условия контракта», - подчеркнули в столичном правительстве.

После трудоустройства с участником проекта заключается дополнительное соглашение сроком до трёх лет, которое предусматривает приоритет при зачислении ребёнка в детский сад с 1,5 года (вместо трёх лет), патронажный или стационарный уход для тяжелобольных родственников. Если родители получают ежемесячное пособие или ежемесячную денежную выплату на ребёнка, то с момента подписания социального контракта они сохраняются, вместе с бесплатным горячим двухразовым питанием в школе и льготными путёвками для отдыха и оздоровления.

В мэрии добавили, что если участник проекта увольняется, закрывает ИП, ООО или отказывается от статуса самозанятого, то для сохранения своего статуса и предусмотренных мер поддержки ему необходимо в течение 30 календарных дней повторно приступить к трудовой или иной приносящей доход деятельности.